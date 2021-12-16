Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем Россию вернуться к дипломатии, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг.