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11:42 16.12.2021

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

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Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем Россию вернуться к дипломатии, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг.

Теги: #агрессия #рф #столтенберг #нато
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