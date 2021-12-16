Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Турецкая инвестиционно-девелоперская компания Bosphorus Development начнет в начале 2022 года строительство своего первого проекта в Киеве – многофункционального жилищного комплекса с торговыми и социальными объектами, сообщил основатель и глава наблюдательного совета компании Мехмет В.Сачаклиоглу в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В Украине уже есть достаточно значительный земельный банк. На сегодня это четыре земельных участка, ведем переговоры о приобретении еще трех. До старта строительных работ мы бы не хотели называть локации. Могу сказать, что все участки расположены в центральной части столицы. Строительство нашего первого проекта стартует в первом квартале 2022 года, тогда мы и расскажем о нем подробнее, сделаем презентацию. Второй наш, проект не менее масштабный, (намечен – ИФ) на конец 2022 года", - сообщил Мехмет В.Сачаклиоглу.

По его словам, при выборе участков компания, в частности, обращала внимание на локацию, инфраструктуру, транспортное сообщение, наличие социальных учреждений и другие критерии.

"Размер земельного участка должен быть не менее 1 га, но если локация очень интересна, то может быть и меньше. Необходимое условие – он должен быть безупречным с юридической точки зрения. Для установления соответствия земельного участка нашим стандартам и требованиям мы обязательно проводим due diligence, их делали для нас известные международные компании, такие как Baker McKenzie, Ernst&Young, DLA Piper", - пояснил Сачаклиоглу.

Первым проектом Bosphorus Development в Киеве станет многофункциональный жилищный комплекс с торговыми и социальными объектами. По словам девелопера, это будет жилье бизнес-класса с оригинальными архитектурными решениями, использованием качественных материалов, продуманной и полезной инфраструктурой в гармонии с окружающей средой. Проект разработан архитекторами компании в сотрудничестве с украинскими коллегами.

"В строительстве наших объектов мы используем только качественные и экологические материалы, прошедшие тщательную проверку, экспертизу и сертификацию. В Турции у нас есть собственное производство строительных и отделочных материалов. К примеру, все элементы и конструкции из дерева на наших проектах – собственные", - уточил глава набсовета Bosphorus Development.

Эксперты компании сейчас изучают производителей и поставщиков стройматериалов в Украине, анализируют, какие местные материалы будут использовать, а какие - импортировать.

"Качество и характеристики украинского украшаемого гранита нас полностью устраивает. Относительно керамогранита выбираем между турецкими, итальянскими и испанскими производителями. Окна и фасады – несколько представительств в Украине турецких и немецких производителей, изучаем их предложения. Если будем контролировать весь процесс производства материалов и если они будут полностью отвечать нашим требованиям, то, возможно, сделаем выбор и среди украинских производителей", - отметил Сачаклиоглу.

Он также сообщил, что сейчас происходит набор команду для первого киевского проекта. "Планируем на начальной стадии около ста сотрудников. При необходимости высококвалифицированных специалистов привезем из Турции – менеджмент, инженеров, архитекторов, строителей и других. Мы изучаем этот момент с точки зрения качества работ и профессионализма местного персонала. Для реализации наших начальных проектов нужно будет около 500 сотрудников", - уточнило он.

Bosphorus Development – одна из крупнейших девелоперских компаний в Турции. С 1970-го реализовала более 100 проектов общей площадью 5,1 млн кв. м. Среди знаковых проектов - один из крупнейших тематических аквариумов в мире Istanbul Aquarium общей площадью 23 тыс. кв. м и крупнейший бизнес-центр Istanbul Tower 205 (220 м высотой, 246 тыс. кв. м).