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10:32 16.12.2021

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

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41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

"Обнародован ежегодный список лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), в который вошли 450 лучших заведений высшего образования, в том числе 41 из Украины. Рейтинг заключен глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии в этом году является абсолютным рекордом в истории данного регионального рейтинга.

В то же время, присутствие Украины в топ-100 рейтинга сократилось с четырех до трех университетов на фоне общего снижения их репутационных и наукометрических показателей.

Так, в перечень 100 лучших вошли: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 году (33-е место в 2021 году); Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63 место в 2022 году (66 место в 2021 году); Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 году (67 место в 2021 году).

В целом по сравнению с 2021 годом количество вузов Украины в региональном рейтинге выросло с 25 до 41: 16 университетов впервые вошли в рейтинг; 4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года; 7 университетов сохранили позиции.

"Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитывается десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде", - говорится в сообщении.

Теги: #вузы #рейтинг
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