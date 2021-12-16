"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Черкасской области открыло проезд отремонтированным обходом Тального, трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела – Умань,

Как сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook, объездная дорога этого города является частью одной из ключевых дорог региона соединяющей правобережную и левобережную части области.

При этом уточняется, что протяженность отремонтированного обхода составляет 10 км. Участок начинается в с.Соколивочка и доходит до бывшего аэродрома близ Тального. Работы были проведены в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как отмечается, теперь эта дорога с новым дорожным покрытием с укрепленным основанием, разметкой, барьерным ограждением и освещением.

Кроме этого, отремонтированы два искусственных сооружения: путепровод на км 175+600 и мост через реку Горный Тикич на км 176+872.

"Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, имеем 127,7 км. Автодорогу Н-16 отремонтировали почти на всей протяженности. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен и определен победитель. В следующем строительном сезоне работы на этой дороге будут завершены", – цитирует заместителя главы "Укравтодора" Андрей Ивко пресс-служба госагентства.

В рамках "Большого строительства" в Черкасской области на протяжении двух лет обновлено 394,2 км дорог государственного значения.