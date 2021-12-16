События

10:26 16.12.2021

"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

1 мин читать
"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Черкасской области открыло проезд отремонтированным обходом Тального, трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела – Умань,

Как сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook, объездная дорога этого города является частью одной из ключевых дорог региона соединяющей правобережную и левобережную части области.

При этом уточняется, что протяженность отремонтированного обхода составляет 10 км. Участок начинается в с.Соколивочка и доходит до бывшего аэродрома близ Тального. Работы были проведены в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как отмечается, теперь эта дорога с новым дорожным покрытием с укрепленным основанием, разметкой, барьерным ограждением и освещением.

Кроме этого, отремонтированы два искусственных сооружения: путепровод на км 175+600 и мост через реку Горный Тикич на км 176+872.

"Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, имеем 127,7 км. Автодорогу Н-16 отремонтировали почти на всей протяженности. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен и определен победитель. В следующем строительном сезоне работы на этой дороге будут завершены", – цитирует заместителя главы "Укравтодора" Андрей Ивко пресс-служба госагентства.

В рамках "Большого строительства" в Черкасской области на протяжении двух лет обновлено 394,2 км дорог государственного значения.

Теги: #большое_строительство #укравтодор #золотоноша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:18 15.12.2021
Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

12:37 14.12.2021
Дорожники реконструировали самый длинный путепровод Закарпатской области на трассе М-25

Дорожники реконструировали самый длинный путепровод Закарпатской области на трассе М-25

11:23 14.12.2021
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог

Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог

15:08 13.12.2021
На трассе М-30 возле Кропивницкого 17 декабря откроют движение по отремонтированному путепроводу

На трассе М-30 возле Кропивницкого 17 декабря откроют движение по отремонтированному путепроводу

18:17 10.12.2021
Зеленский поддержал петицию по поводу информирования об источниках реализации проектов "Большого строительства"

Зеленский поддержал петицию по поводу информирования об источниках реализации проектов "Большого строительства"

16:10 10.12.2021
За 2021 год мы возобновили 5 тыс. км дорог – замглавы "Укравтодора"

За 2021 год мы возобновили 5 тыс. км дорог – замглавы "Укравтодора"

16:02 10.12.2021
"Укравтодор" заготовил на зиму более 90% годовой потребности противогололедных материалов

"Укравтодор" заготовил на зиму более 90% годовой потребности противогололедных материалов

15:28 10.12.2021
Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

15:19 10.12.2021
"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

15:09 10.12.2021
Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Сервис Bolt Food запускается в Одессе

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту

В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

Во Львовской области обесточено 44 населенных пункта

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА