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09:26 16.12.2021

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

В среду, 15 декабря, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла, сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине 5 км", - указывается в сообщении.

Землетрясение было зафиксировано в 16:21.

Отмечается, что землетрясение такой мощности относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 7 землетрясений, последнее - 19 ноября с магнитудой 2,6.

Теги: #ивано_франковская #землетрясение
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