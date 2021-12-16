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08:54 16.12.2021

В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

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В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

В Германии за последнюю неделю значительно выросла заболеваемость коронавирусом, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в ФРГ.

За минувшие сутки в стране выявили 56,6 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне прирост составил 51,3 тыс., днем ранее - 30,8 тыс.

В Германии впоследствии заражения COVID-19 за последние 24 часа скончались 522 человека.

Всего в ФРГ за время пандемии выявили 6,7 млн зараженных COVID-19, скончались более 107 тыс. человек.

Теги: #статистика #коронавирус #фрг
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