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08:31 16.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 272 млн 227 тыс. 556, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 330 тыс. 129 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 млн 374 тыс. 338 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 802 тыс. 510.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 718 тыс. 602. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 тыс. 478 человек.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 млн 201 тыс. 221 заболевший, из них умер 617 тыс. 271 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 685,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 467 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 тыс. 875.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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