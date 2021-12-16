На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

На бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади в Киеве в четверг утром введено частичное ограничение движения транспорта в связи с риском повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе, сообщила пресс-служба КГГА.

"На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади", – говорится в сообщении столичной мэрии, обнародованном в четверг утром, со ссылкой на УК "Киевавтодор".

В КГГА подчеркнули, что ограничение движения вызвано опасностью повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе на месте недавнего обвала.

"Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" будут менять часть трубопровода. В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда", – добавили в КГГА.

Как сообщалось, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто. Движение возобновили 13 декабря утром.