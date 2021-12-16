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08:15 16.12.2021

В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 27 млн прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании! За сутки 15 декабря в Украине: зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115); 142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 089 человек; летальных исходов – 355; поправилось – 25 499 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 588 147 человек; выздоровело – 3 284 815 человек; летальных случаев – 92 313.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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