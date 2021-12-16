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07:15 16.12.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7.00, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 15 декабря, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Теги: #оос #сводка
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