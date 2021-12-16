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05:47 16.12.2021

Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

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Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

Эстония выступает против запуска газопровода "Северный поток 2", в Таллине уверены, что он послужит для России геополитическим инструментом против Европейского союза, заявила в среду премьер Эстонии Кая Каллас.

"Когда мы видим, что уязвимы из-за того, что у нас нет достаточно энергии, и видим, кто принимает решение в отношении того, будет ли у нас достаточно энергии, и по какой цене мы будем ее получать, а также, что эти вопросы - в руках нашего противника, я не думаю, что это (запуск газопровода - ИФ) - мудрый шаг", - заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg.

Кроме того, Каллас заявила, что ЕС следует направить четкий сигнал о готовности сдерживать Россию в случае ее вторжения на Украину, а не ждать, пока она осуществит какое-либо действие в этом направлении.

"В любом случае нам не стоит ждать, пока они сделают ход, а следует дать четкий сигнал о сдерживании, который бы говорил: "Даже не думайте об этом, поскольку мы отреагируем", - заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg.

Теги: #ес #россия #газопровод #эстония
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