События

06:55 16.12.2021

Водитель фуры, сбивший двух подростков на окраине Харькова, предстанет перед судом

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Водитель фуры, сбивший двух подростков на окраине Харькова, предстанет перед судом

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Орджоникидзевский райсуд города обвинительный акт в отношении 33-летнего водителя фуры, сбившего двух подростков на Большой Кольцевой.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не сбавил скорость, не остановил транспортное средство и совершил наезд на двух 12-летних парней, которые пересекали проезжую часть по указанному переходу. Своими действиями водитель нарушил п. 18.4 ПДД Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 октября, около 16:45, фура DAF XS сбила двух подростков в районе дома №3-а по ул.Большая Кольцевая в Харькове. Дети с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи. Спустя несколько часов один из подростков скончался.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Теги: #фура #харьков #подростки
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