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04:29 16.12.2021

Правоохранители Украины и Турции обсудили шаги сотрудничества между ведомствами

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Правоохранители Украины и Турции обсудили шаги сотрудничества между ведомствами

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и заместитель генерального директора Главного управления безопасности МВД Турецкой Республики Эрхан Гюльверен обсудили шаги по сотрудничеству и развитию связей на всех уровнях, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Взаимодействие с правоохранительными органами Турецкой Республики для нас стратегически важно. Ведь такое сотрудничество позволяет эффективно противостоять трансграничной преступности", - цитирует главу Госпогранслужбы Украины пресс-служба ведомства.

Гюльверен отметил, что все подразделения, входящие в структуру МВД, также готовы к взаимодействию с украинскими пограничниками. Он выразил поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что совместная работа принесет результаты для обеих сторон.

Дейнеко напомнил, что уже осуществляется взаимодействие с Береговой охраной Турции как в двустороннем формате, так и в рамках Форума Черноморского пограничного сотрудничества. В частности, при поддержке турецкой стороны, Украина создала новую рабочую группу по противодействию контрабанде наркотиков и другим видам противоправной деятельности в Черном море, целью которой является проведение совместного анализа угроз в Черном море и планирование дальнейших мер по их противодействию.

"В то же время, мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах обмена информацией и опытом в вопросах осуществления пограничных процедур, противодействия нелегальной миграции, контрабанде и другим видам противоправной деятельности, подготовки персонала и перенять опыт экспертного исследования паспортных документов", - подчеркнул руководитель ГПСУ.

"С учетом существующих угроз пограничной безопасности и приобретенного за восемь лет войны опыта мы продолжаем развивать как правоохранительную, так и военную составляющую", - сказал Дейнеко.

Стороны обсудили ситуацию в районе ООС и функционировании КПВВ.

Кроме того, обсуждался вопрос пропуска граждан на границах обеих стран и меры, которые принимаются сторонами для усиления пограничной безопасности.

Теги: #турция #правоохранители #сотрудничество
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