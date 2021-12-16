Зеленский провел встречу с главой правительства Испании

В рамках саммита Восточного партнерства президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой правительства Королевства Испания Педро Санчесом.

Зеленский высказал высокие ожидания по активизации в ближайшее время двустороннего украино-испанского сотрудничества.

"Рад отметить, что Испания является одним из основных торговых партнеров Украины в Европе", – подчеркнул во время встречи глава государства.

Собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество в перспективных направлениях двустороннего взаимодействия, в частности, в сферах энергетики, пищевой переработки и развития инфраструктурных проектов.

Зеленский проинформировал Санчеса о реформах в Украине в направлении европейской интеграции и сообщил об ожиданиях поддержки со стороны Испании европейской перспективы Украины на двустороннем уровне.