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03:03 16.12.2021

Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

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Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру дочери бывшего американского лидера Джона Кеннеди - Кэролайн - на пост посла США в Австралии, сообщает Белый дом.

Байден предложил назначить 64-летнюю Кэролайн Кеннеди на пост чрезвычайного и полномочного посла в Австралии.

Ранее она занимала должность посла США в Японии.

Кроме того, президент США предложил кандидатуру олимпийской чемпионки по фигурному катанию Мишель Кван в качестве посла в Белизе, сообщил Белый дом.

Отмечается, что Кван является самой титулованной фигуристкой в истории США. Она пятикратная чемпионка мира, а также обладательница двух олимпийских медалей.

В 2006 году она заняла неофициальную должность посла США по общественной дипломатии и много путешествовала от имени Государственного департамента США.

Теги: #сша #кандидатуры #послы #байден
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