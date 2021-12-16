Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру дочери бывшего американского лидера Джона Кеннеди - Кэролайн - на пост посла США в Австралии, сообщает Белый дом.

Байден предложил назначить 64-летнюю Кэролайн Кеннеди на пост чрезвычайного и полномочного посла в Австралии.

Ранее она занимала должность посла США в Японии.

Кроме того, президент США предложил кандидатуру олимпийской чемпионки по фигурному катанию Мишель Кван в качестве посла в Белизе, сообщил Белый дом.

Отмечается, что Кван является самой титулованной фигуристкой в истории США. Она пятикратная чемпионка мира, а также обладательница двух олимпийских медалей.

В 2006 году она заняла неофициальную должность посла США по общественной дипломатии и много путешествовала от имени Государственного департамента США.