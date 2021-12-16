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02:24 16.12.2021

Зеленский провел встречу с канцлером Австрии

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Зеленский провел встречу с канцлером Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита для участия в рамках саммита Восточного партнерства провел встречу с Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Негаммером.

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

В информации подчеркивается, что Австрия уверенно занимает шестое место среди самых крупных инвесторов в экономике Украины. Рост двусторонней торговли на 63% за последние девять месяцев свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития.

Зеленский выразил надежду на дальнейшее украинско-австрийское сотрудничество, что будет способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС, в частности, в рамках Восточного партнерства. Также он надеется на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава государства поблагодарил Федерального канцлера Республики Австрия за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.

 

Теги: #европерспектива #декларация #австрия
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