Зеленский провел встречу с канцлером Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита для участия в рамках саммита Восточного партнерства провел встречу с Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Негаммером.

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

В информации подчеркивается, что Австрия уверенно занимает шестое место среди самых крупных инвесторов в экономике Украины. Рост двусторонней торговли на 63% за последние девять месяцев свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития.

Зеленский выразил надежду на дальнейшее украинско-австрийское сотрудничество, что будет способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС, в частности, в рамках Восточного партнерства. Также он надеется на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава государства поблагодарил Федерального канцлера Республики Австрия за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.