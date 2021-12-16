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01:57 16.12.2021

Макрон полагает, что Франция близка к обязательной вакцинации против коронавируса

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Макрон полагает, что Франция близка к обязательной вакцинации против коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страна почти подошла к обязательной вакцинации против COVID-19.

По его словам, "когда вакцинированы почти 90% лиц в возрасте, приемлемом для вакцинации, это означает, что мы этого (обязательной вакцинации - ИФ) почти достигли".

"Этот вирус адаптируется, как все вирусы. Отсюда эти новые варианты, которые могут иногда немного лучше сопротивляться, и тогда нужно сделать другой тип дополнительной прививки, приспособленной к этим вариантам. Так отчасти поступают каждый год с гриппом. Каждый год снова вакцинируются, чтобы получить вакцину, адаптированную к данному гриппу. Возможно, что мы идем к тому же и с этим вирусом", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Президент также высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет необязательной, но желательной.

"Это должно быть выбором родителей. Обязанности нет", - заявил Макрон, добавив, что в этом вопросе надо идти по пути информирования родителей.

Теги: #вакцинация #франция #коронавирус
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