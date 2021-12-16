Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Государства "Ассоциированного трио" Украина, Молдова и Грузия сделали заявление глав государств/правительств о совместных действиях на пути к членству в ЕС.

Соответствующий документ обнародован пресс-службой Офиса президента Украины в среду вечером, по итогам 6-го Саммита "Восточного партнерства".

"Мы приветствовали Совместную декларацию Саммита Восточного партнерства "Восстановление, устойчивость и реформирование", обнародованную сегодня в Брюсселе, и, одобрив долгосрочные политические цели и новый перечень приоритетов на период после 2020 года, подтверждаем нашу твердую приверженность стратегическому, амбициозному и далекому на общих фундаментальных ценностях, взаимных интересах, на общей собственности и ответственности", – сказано в заявлении.

Государства "Ассоциированного трио" подчеркнули тесное сотрудничество с ЕС, в том числе с целью "укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям".

"Мы признали необходимость усиления сотрудничества "Ассоциированного трио" с ЕС с целью усиления координации между нами по вопросам, представляющим общий интерес, связанный с продвижением европейской интеграции, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы "Ассоциированного трио", – говорится в документе.

Также в тексте отмечена перспектива расширения отраслевого сотрудничества с ЕС в различных сферах, в частности по вопросам "зеленого" и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения

"Мы выразили свою заинтересованность в углублении сотрудничества стран Трио с ЕС с целью интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС "Цифровая Европа", "Инструмент сообщения Европы", а также снижение платы за роуминг между ЕС и "Ассоциированным" трио", – сказано в заявлении.

Члены "Ассоциированного трио" выразили готовность приложить все усилия для усиления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии как оружия.

В тексте также отмечена деятельность ЕС по урегулированию конфликтов и процессам укрепления доверия в регионе Восточного партнерства.

"Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы снова решительно осудили явное нарушение суверенитета и территориальной целостности ряда государств Восточного партнерства, включая разжигание и поддержку конфликтов, использование дезинформации и кибератак, усиление милитаризации региона, нарушение прав человека или проведение выборов на временно оккупированных территориях", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, лидеры Европейского союза признали инициативу "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы и приняли к сведению усиление между ними координации по общим вопросам.

Речь об этом идет в совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в среду в Брюсселе.