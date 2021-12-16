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00:39 16.12.2021

Штамм "омикрон" распространяется крайне быстро, число случаев удваивается каждые два - три дня

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Штамм "омикрон" распространяется крайне быстро, число случаев удваивается каждые два - три дня

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса "омикрон".

"У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот (штамм - ИФ) распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два - три дня", - заявил он телеканалу Sky News.

Он отметил, что в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Наварро, он "никогда не был более обеспокоен" коронавирусом, чем сейчас.

Он также сказал, что речь идет об "очень серьезной ситуации" и только о самом начале "чрезвычайного ускорения" распространения болезни.

Набарро объяснил, что в связи с "омикроном" необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.

Он признал, что не знает, насколько серьезной будет складывающаяся в дальнейшем ситуация, но призвал отнестись серьезно к его словам.

"Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема", - резюмировал он.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #опасения #омикрон #воз #распространение
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