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23:30 15.12.2021

В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения - фон дер Ляйен

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В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения - фон дер Ляйен

В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас есть соглашение об ассоциации и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В них обоих есть возможности для изучения в ширину и глубину. Так что есть много добавленной стоимости, которую мы все еще можем развивать между нами и странами Трио. Это как раз та работа, которую мы делаем прямо сейчас", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду.

Теги: #ес #ассоциированное_трио
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