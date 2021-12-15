В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения - фон дер Ляйен

В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас есть соглашение об ассоциации и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В них обоих есть возможности для изучения в ширину и глубину. Так что есть много добавленной стоимости, которую мы все еще можем развивать между нами и странами Трио. Это как раз та работа, которую мы делаем прямо сейчас", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду.