Лидеры ЕС и стран-участниц Восточного партнерства подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, направленного на сближение ЕС с его соседями

Лидеры Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства подтвердили свою приверженность этой политике ЕС, направленной на продвижение реформ и укрепление стабильности.

Речь об этом идет в совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в среду в Брюсселе. Как известно, участниками Восточного партнерства являются Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Беларусь свое участие приостановила.

"Мы собрались вместе, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность нашему стратегическому, амбициозному и дальновидному Восточному партнерству, которое по-прежнему твердо основано на общих фундаментальных ценностях, взаимных интересах и совместной ответственности, инклюзивности, дифференциации и взаимной ответственности. В качестве особого аспекта Европейской политики соседства наше партнерство позволяет сблизить Европейский Союз и его восточноевропейских партнеров", - сказано в декларации. Лидеры констатировали, что это партнерство направлено на укрепление стабильности, процветания и взаимного сотрудничества, а также "на продвижение нашей приверженности необходимым реформам и решению глобальных и региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся, на благо всех наших граждан".

Лидеры заверили в том, что наполнены решимостью и далее укреплять демократию и верховенство права. "Защита прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, построение инклюзивных обществ, продвижение гендерного равенства, а также полное уважение принципов и норм международного права остаются краеугольными камнями нашего партнерства и лежат в основе нашей совместной работы на всех приоритетных направлениях".

Лидеры также подтвердили обязательства, взятые на предыдущих встречах на высшем уровне и в рамках двусторонних соглашений, а также решимость продвигать их вперед. "На этом пути наша амбициозная программа реформ и расширение сотрудничества остаются необходимым условием для прогресса и поддержки повышения благосостояния и укрепления мира, стабильности и устойчивости в регионе, особенно в контексте пандемии COVID-19. Наше сотрудничество и поддержка будут, в частности, направлены на достижение ключевых целей глобальной политики, включая Парижское соглашение об изменении климата, Повестку дня ООН на период до 2030 года и ее цели в области устойчивого развития", - говорится в документе.

Лидеры отметили, что "повышение устойчивости остается главной политической целью в рамках нашей программы "Восстановление, устойчивость и реформы", построенной вокруг двух столпов управления и инвестиций". "Мы приветствуем набор конкретных приоритетов на период после 2020 года и особо выделяем акцент на создание конкретных выгод для людей. Новая повестка дня будет подкреплена региональным экономическим и инвестиционным планом на сумму 2,3 миллиарда евро с потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро государственных и частных инвестиций для региона", - сказано в декларации.

В документе детализируется, что этот многоотраслевой инвестиционный план направлен "на благо всего региона Восточного партнерства". "Признавая нерешенные проблемы, мы подчеркиваем, что устойчивый прогресс реформ в странах-партнерах и его мониторинг в тесной координации со странами-членами ЕС, в частности, в областях общих фундаментальных ценностей и управления, верховенства права, реформы сектора правосудия, борьбы с коррупцией остаются ключевыми факторами для достижения целей Восточного партнерства и успешной реализации его повестки дня, включая Экономический и инвестиционный план. Поддержка ЕС будет отражать его обусловленность и подход, основанный на стимулах, и будет зависеть от реализации согласованных реформ. Это повлияет на структурные реформы, особенно в сфере верховенства права, реформы правосудия и борьбы с коррупцией", - уверены лидеры ЕС.

Они также считают, что в целях повышения устойчивости внимание будет сосредоточено на укреплении верховенства права, создании эффективного, прозрачного и подотчетного государственного управления на всех уровнях государственного управления, борьбе с мошенничеством, коррупцией и экономической преступностью, борьбе с организованной преступностью и укреплении безопасности, а также кибербезопасности, на устойчивости, включая кибер и гибридные угрозы. "Мы подчеркиваем важность расширения, где это уместно, диалога и сотрудничества в области безопасности в областях совместной политики в сфере безопасности и обороны (CSDP), и приветствуем в этой связи ценный вклад партнеров в миссии и операции ЕС, а также поддержку ЕС в рамках Европейского фонда мира", - говорится в декларации.

Лидеры также подтвердили важность укрепления стратегической коммуникации для повышения устойчивости, включая борьбу с дезинформацией и манипулированием информацией, и призвали к "более сильным и более стратегическим подходам, а также к расширению сотрудничества между ЕС и восточными партнерами". "Мы подчеркиваем важность хорошо функционирующей медиа-среды и свободы слова, признавая необходимость усиления поддержки независимых СМИ.

Также внимание будет сосредоточено на укреплении экономической устойчивости путем содействия торговле и экономической интеграции, инвестициям и доступу к финансам, расширению транспортных соединений и инвестированию в людей и общества знаний.

"ЕС поддерживает активизацию усилий стран-партнеров по обеспечению климатической нейтральности в 2050 году путем постепенного отказа от угля и внесения более амбициозных вкладов, определяемых на национальном уровне. Мы будем совместно работать над ускорением их реализации в соответствии с обязательствами COP26", - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры договорились активизировать работу по укреплению энергетической безопасности "в меняющихся обстоятельствах и предотвращению использования газа в качестве оружия или геополитического рычага". "Также будет усилена ядерная безопасность. Мы ускорим переход к устойчивой и интеллектуальной мобильности. Кроме того, мы будем стремиться ускорить цифровую трансформацию, включая инвестиции в цифровую инфраструктуру и электронное управление. Основываясь на соглашении о региональном роуминге, мы продолжим изучать возможность создания общего международного роумингового пространства, включая экономически устойчивое снижение тарифов на роуминг между ЕС и восточными партнерами", - зафиксировано в декларации.