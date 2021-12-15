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23:07 15.12.2021

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

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ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры Европейского союза признали инициативу "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы и приняли к сведению усиление между ними координации по общим вопросам.

Речь об этом идет в совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в среду в Брюсселе.

"В соответствии с принципами дифференциации и инклюзивности, ЕС признает инициативу трех ассоциированных партнеров - Грузии, Республики Молдова и Украины - по расширению сотрудничества с ЕС, и принимает к сведению усиление координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанных с реализацией соглашений об ассоциации и углубленных и всеохватывающих зон свободной торговли, а также по сотрудничеству в рамках Восточного партнерства", - сказано в документе.

В этой связи лидеры констатировали, что, основываясь на прогрессе, достигнутом к настоящему времени, в рамках совместных обсуждений реформ, связанных с ассоциациями, с целью содействия полной реализации соглашений об ассоциаций и углубленных и всеохватывающих зон свободной торговли, ЕС и все заинтересованные партнеры изучат варианты расширения отраслевого сотрудничества, "включая, но не ограничиваясь областями зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения".

"В то же время ЕС продолжает подчеркивать важность принципа инклюзивности, обеспечивая равный доступ к возможностям и ресурсам для всех заинтересованных партнеров", - убеждены лидеры.

Кроме того, в ЕС констатировали, что по-прежнему открыты для изучения возможности сотрудничества с третьими странами на индивидуальной основе "на основе общих ценностей, в том числе во взаимодополняемости с другими региональными форматами, такими как Черноморская синергия, где такое участие способствовало бы и принесло добавленную стоимость целям Восточного партнерства".

Теги: #ес #ассоциированное_трио
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