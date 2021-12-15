Если РФ предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет тяжелой, а последствия серьезными - председатель Еврокомиссии

Если РФ предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет тяжелой, а последствия серьезными, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш самый первый призыв - к России снизить напряженность. Но мы также подготовились к любому усилению агрессии со стороны России. Как я сказала, санкции уже есть. Эти санкции могут быть усилены. Но, конечно, есть также подготовленные санкции, которые являются дополнительными и накладываются на разные сферы, о которых только можно подумать. Сигнал очень ясен: если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет тяжелой, а последствия серьезными", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду.

Председатель Еврокомиссии отметила, что ЕС заверил Украину в непоколебимой поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

"Без сомнений, ЕС ответит решительно на любую дальнейшую агрессию против Украины", - заверила фон дер Ляйен.

В то же время она указала, что ЕС призывает Россию воздержаться от любых дальнейших агрессивных действий.

"Европейский Совет летом дал задание Еврокомиссии подготовить разные опции на случай дальнейшей агрессии. Мы выполнили наше домашнее задание, мы осуществили подготовку, чтобы ответить на дальнейшую агрессию, которой, мы надеемся, не произойдет", - пояснила фон дер Ляйен.

Также она добавила, что форматом урегулирования конфликта на Донбассе является Нормандский формат.

"После аннексии Крыма Россией был установлен Нормандский формат, в котором Германия и Франция являются модераторами и наблюдателями, а конфликтующие стороны, Украина и Россия, разбираются. Это формат для этого конфликта", - указала она.