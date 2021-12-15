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22:31 15.12.2021

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

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Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

Лидеры Европейского союза подтверждают признание европейских устремлений Украины, Грузии и Молдовы, как это ранее было зафиксировано в соответствующих соглашениях об ассоциации.

Это следует из совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в среду в Брюсселе. Как известно, о своей приверженности к интеграции с Европейским союзом заявили три страны-участницы Восточного партнерства – Украина, Грузия и Молдова.

Напомнив о вступлении ранее в силу соответствующих соглашений, лидеры ЕС заявили: "В этом контексте мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации".

Лидеры отметили, что соглашения предусматривают "ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом". "Мы приветствуем достигнутый прогресс и призываем к полному осуществлению этих соглашений об ассоциации и их углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли. Мы напоминаем, что эффективное выполнение соглашений об ассоциации и их углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, связанных с более широким процессом сближения нормативных требований и соответствующими необходимыми реформами, способствует созданию условий для улучшения экономических и торговых отношений с ЕС, ведущих к дальнейшей постепенной экономической интеграции во внутренний рынок Союза, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации", - сказано в декларации.

При этом лидеры ЕС заверили в приверженности поддержке усилий ассоциированных партнеров в этом отношении.

Кроме того, в декларации подтверждается суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и цели, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом. "Мы подчеркиваем, что это - конструктивное партнерство, которое не направлено ни против кого, а призвано способствовать миру и процветанию для всех соседних стран. Восточное партнерство останется инклюзивным и гибким, позволяя совместно решать общие региональные и глобальные проблемы в широком спектре областей, в том числе посредством более глубокого отраслевого сотрудничества и обменов. В этой связи мы подчеркиваем нашу особую цель - расширять и поддерживать региональное сотрудничество в регионе Восточного партнерства, включая укрепление связей и транспортных сообщений", - отмечается в документе.

Теги: #грузия #украина #молдова #ес
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