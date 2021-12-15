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22:27 15.12.2021

Зеленский предложил Бельгии поддержать декларацией европейскую перспективу Украины

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Зеленский предложил Бельгии поддержать декларацией европейскую перспективу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства провел рабочую встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо.

"Владимир Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава Украинского государства ознакомил собеседника с актуальной ситуацией безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, а также выразил благодарность за неизменную поддержку Бельгией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Была отмечена положительная динамика развития двустороннего товарооборота Украины и Бельгии, несмотря на вызовы глобальной пандемии.

Зеленский также предложил рассмотреть возможность участия бельгийских инвесторов и деловых кругов в конкретных инфраструктурных и других проектах в Украине.

Как сообщалось, сегодня в ходе саммита Восточного партнерства европейскую перспективу Украины поддержала Словения. Она стала седьмым европейским государством, после Литвы, Латвии, Хорватии, Словакии, Польши и Эстонии.

Теги: #европерспектива #декларация #бельгия
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