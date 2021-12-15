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21:58 15.12.2021

Зеленский рассматривает "Северный поток" серьезнейшим инструментом для встречи с Путиным

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Зеленский рассматривает "Северный поток" серьезнейшим инструментом для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает "Северный поток" серьезнейшим инструментом для встречи с президентом России Владимиром Путиным и этот вопрос он обсудил с канцлером Германии.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Шольцом по поводу "Северного потока". И я считаю, что это не санкции, а сильный шаг, чтобы этот вопрос, а это вопрос безопасности в нашем случае. Я даже не говорю про энергетическую безопасность Европы и т.д. Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого "Минска" или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на саммите Восточного партнерства.

Он также добавил, что немецкий канцлер выслушал предложение Зеленского.

 

Теги: #северный_поток #россия
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