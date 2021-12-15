Встреча в Нормандском формате не должна быть "саммитом ради саммита" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередная встреча в Нормандском формате не должна носить характера "саммита ради саммита".

"Что касается Нормандской встречи – это не должен быть "саммитом ради саммита" или "встречей ради встречи", тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов. Одни из самых важных там вопросов - открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но технические вопросы. Это должны довести лидеры Нормандского формата до России. И результатом должна быть встреча в Нормандском формате, если Россия заинтересована в решении этого вопроса", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на саммите Восточного партнерства.

Он добавил, что эффективность работы Нормандского формата зависит от его результата.

"К сожалению, если бы это зависело только от Украины, он бы работал чаще и результативнее. Сегодня Нормандский формат работает от настойчивости Франции и Германии и, благодаря этой настойчивости, от желания Российской Федерации. Потому мы работаем над параллельными вещами и шагами", - сказал он.