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21:40 15.12.2021

Зеленский призвал Запад к санкционной политике по отношению к России до наступления эскалации на Донбассе

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Зеленский призвал Запад к санкционной политике по отношению к России до наступления эскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению упреждающей санкционной политики по отношению к России до наступления возможной эскалации на Донбассе.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже 8 лет", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.

 

Теги: #россия #санкции #эскалация
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