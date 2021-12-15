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20:56 15.12.2021

Зеленский: хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе

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Зеленский: хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

 

Теги: #сша #урегулирование #донбасс
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