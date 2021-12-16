16 декабря: Какой сегодня праздник

16 декабря в мире празднуют День покорения вершин, в Казахстане – День независимости, в Азербайджане – День работников МЧС, а в Таиланде национальный день спорта. 75 лет назад Кристиан Диор открыл в Париже модный дом, а футбольный клуб "Милан" отмечает 122-летие со дня основания. Православная церковь сегодня чтит память Ивана Молчальника. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День покорения вершин

16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей вершин в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата – повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтра.

Кристиан Диор открыл в Париже модный дом

В 1946 году 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ "прекрасной дамы" от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры. Главный редактор журнала "Harper's Bazaar" Кармел Сноу назвала творения Диора — New Look (новый облик).

Основан итальянский футбольный клуб "Милан"

6 декабря 1899 года выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом был основан итальянский футбольный клуб "Милан". Его первым капитаном стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола - покровителя команды, а черный - опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. 11 марта 1900 года "Милан" провел свой первый неофициальный матч. Соперниками стали футболисты другого миланского клуба - "Медиоланума". "Милан" выиграл матч со счетом 3:0. Эта победа вдохновила команду, она решила вступить в Федерацию футбола Италии. В первом своем официальном матче 15 апреля 1900 года против "Торинезе" миланцы проиграли со счетом 0:3. Но не отчаялись и в следующем сезоне предстали очень боеспособным коллективом. В разные годы лучшими бомбардирами клуба были Луи ван Хег, Пьерино Прати, Джузеппе Сантагостино, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Альдо Боффи, Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Гуннар Нордаль, Андрей Шевченко. Сегодня "Милан" является одним из самых титулованных клубов мира и входит в десятку футбольных клубов с самыми высокими доходами.

Церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память Иоанна Молчальника. Предание гласит, что еще в детском возрасте он стал изучать Священное писание. Когда родители Ивана умерли, то все свое состояние он раздал нуждающимся и сделал пожертвования на строительство храмов.

Сам Иоанн ушел в монастырь, где прожил около 10 лет до тех пор, пока не был назначен епископом колонийской церкви. Совсем скоро Иоанн начинает беспокоиться о том, что правительство вмешивается в духовные дела. Он принимает решение покинуть свой пост и уезжает в Иерусалим, где становится обычным послушником в лавре преподобного Саввы. Там принимает обет молчания и после этого через некоторое время селится в пустыне, где живет в одиночестве девять лет, питаясь одними травами. Известно, что все-таки игумен Савва уговорил Ивана вернуться в обитель, и там преподобный провел 66 лет. Получив от Бога целительский дар, Иван день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

Традиции:

Наши предки этот день старались проводить в молчании. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет. Верили, что помолчав сегодня, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном молчании.

Верующие люди отправлялись в храм, где молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь "о себе". Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей.

В этот день:

1809 — Объявление о расторжении брака Наполеона I и Жозефины Богарне;

1880 — Начало Первой англо-бурской войны;

1920 — Землетрясение в Ганьсу унесло жизни свыше 200 тысяч человек, из них 20000 просто замёрзли, оставшись без крова;

1941 — Нацистами создано Брестское гетто;

1947 — Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор;

1997 — После просмотра одной из серий аниме "Покемон" в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии;

1991 — Турция признала независимость Украины;

1999 — Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.

2014 — Россия расторгла двустороннее соглашение с США с 1991 по сотрудничеству в сфере контроля над ядерными отходами. Согласно этому соглашению, которое все время оставалось секретным, США помогали России в обеспечении безопасности хранения оружейных урана и плутония, чтобы предотвратить их хищение и попадание на черный рынок ядерных материалов. США инвестировали в соответствующую российскую инфраструктуру более 2 млрд. долларов.

Именины: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.