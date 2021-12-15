Кулеба назвал важным политическим сигналом встречу Зеленского с Макроном и Шольцем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которая состоялась в Брюсселе, важным политическим сигналом.

"Зеленский четко довел нашу позицию и подчеркнул: Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы. Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - написал Кулеба в соцсети Twitter.