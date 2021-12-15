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19:44 15.12.2021

Рада отправила на доработку законопроект об усовершенствовании предоставления медпомощи

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Рада отправила на доработку законопроект об усовершенствовании предоставления медпомощи

Верховной Раде в среду не хватило четырех голосов для принятия в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании предоставления медицинской помощи" (№6306).

В результате депутаты 242 голосами при необходимом минимуме 226 отправили документ на доработку.

"Законопроект предлагает усовершенствовать механизм проведения мониторинга соблюдения поставщиками медицинских услуг условий договоров, урегулировать вопросы обеспечения развития электронной системы здравоохранения, ввести кластерный принцип организации госпитальных округов, объединить вторичную и третичную медицинскую помощь в один вид", - сказал, представляя документ, глава профильного парламентского комитета и один из авторов законопроекта Михаил Радуцкий.

По словам Ольги Стефанишиной, которая также указана среди разработчиков документа, затягивание с его принятием приведет к тому, что 200 тысяч человек с диабетом могут остаться без инсулинов уже с января 2022 года.

Кроме этого она добавила, что закон жестко закрепит средства на программу медицинских гарантий, запретив их использование на другие направления, а также вводит реестр орфанных больных.

"На Программу медицинских гарантий сегодня выделяется вдвое меньше средств, чем нужно, но и эти средства время от времени тратятся не на эту программу", - описала текущее состояние дел Стефанишина.

Всего инициаторами законопроекта выступили 33 народных депутата Украины.

Теги: #медпомощь #закон
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