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19:39 15.12.2021

Регламентный комитет предлагает открыть следующую сессию Рады 1 февраля, а закрыть 22 июля

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Регламентный комитет предлагает открыть следующую сессию Рады 1 февраля, а закрыть 22 июля

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает начать следующую сессию Верховной Рады 1 февраля 2022 года, а закрыть 22 июля, сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа").

Согласно предлагаемому календарному плану, который он обнародовал в своём телеграмм-канале, на протяжении седьмой сессии может быть всего 11 пленарных заседаний. При этом девять недель профильный комитет предлагает определить для работы депутатов в комитетах, а пять - с избирателями.

Кроме того, традиционно по пятницам в Раде смогут проводить час вопросов к правительству.

Статья 83 Конституции Украины предусматривает, что очередные сессии Верховной Рады начинаются первого вторника февраля и первого вторника сентября каждого года.

 

Теги: #рада #календарный_план
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