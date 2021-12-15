Регламентный комитет предлагает открыть следующую сессию Рады 1 февраля, а закрыть 22 июля

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает начать следующую сессию Верховной Рады 1 февраля 2022 года, а закрыть 22 июля, сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа").

Согласно предлагаемому календарному плану, который он обнародовал в своём телеграмм-канале, на протяжении седьмой сессии может быть всего 11 пленарных заседаний. При этом девять недель профильный комитет предлагает определить для работы депутатов в комитетах, а пять - с избирателями.

Кроме того, традиционно по пятницам в Раде смогут проводить час вопросов к правительству.

Статья 83 Конституции Украины предусматривает, что очередные сессии Верховной Рады начинаются первого вторника февраля и первого вторника сентября каждого года.