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19:36 15.12.2021

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

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Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

Сенат США вслед за Палатой представителей проголосовал за принятие проекта оборонного бюджета США на 2022 год на сумму $778 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство уточнило, что, хотя голосование в Сенате продолжается, проект уже набрал достаточно голосов "за" сенаторов. Таким образом, Конгресс США одобрил проект, который затем отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что проект, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, Вооруженных сил Украины.

Еще $13,3 млрд должны пойти на строительство военных объектов и $27,3 млрд на создание военных кораблей. Всего, по данным The Wall Street Journal, оборонный бюджет 2022 года подрос на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Также проект бюджета предусматривает формирование комиссии для расследования обстоятельств войны США в Афганистане.

Ранее западным СМИ также стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Теги: #бюджет #оборона #сенат #сша
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