Во Львовской области суд отменил приказ об отстранении от работы невакцинированной учительницы

Жовквовский районный суд постановил отменить приказ руководства средней школы в селе Сопошин об отстранении от работы невакцинированной учительницы математики. Решение суда от 10 декабря обнародовано в государственном реестре судебных решений.

А решении суда указано, что истец обратился в суд с требованием отменить приказ руководства школы села Сопошин Львовского района от 8 ноября текущего года, согласно которому ее отстранили от работы, поскольку она не предъявила документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или иной документ, предписанный постановлениями правительства и Министерства здравоохранения.

Истица в заявлении указала, что данный приказ нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права. По ее мнению, ни постановление Кабинета министров №1096, ни приказ Минздрава №2153 не устанавливают обязательства прохождения сотрудниками учреждений образования профилактической вакцинации против коронавируса именно 8 ноября 2021 года.

По ее мнению, ни в трудовом договоре, ни в приказе о принятии на работу, ни в должностных инструкциях не предусмотрена вакцинация от коронавируса. Также вакцинация от коронавируса отсутствует в календаре обязательных профилактических прививок.

Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что представители ответчика не предоставили суду надлежащих и допустимых доказательство того, что работодатель при отстранении сотрудника от работы придерживался норм части 6 статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Этот пункт закона предписывает, что если лицо отказывается от профилактических прививок, то доктор должен получить у него письменное подтверждение, а в случае отказа – засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей.

В решении суда указано, что "ответчик вынес приказ об отстранении на основании только лишь уведомления об обязательной профилактической прививке, которое само себе не создает никаких юридических последствий и не свидетельствует о юридическом факте отказа или уклонения истца от обязательной профилактической прививки".

Суд считает, что вынесение такого приказа является нарушением требований частей 2 и 6 статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и части 2 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

"Отстранив истца от работы с нарушением требований законодательства, ответчик нарушил законное право истца на труд", - указано в решении суда.

В связи с этими нарушениями, суд постановил отменить приказ об отстранении от работы учительницы математики школы в селе Сопошин. В то же время суд не удовлетворил требование истца о допуске к исполнению должностных обязанностей, поскольку это относится к дискреционным полномочиям работодателя.

Кроме того, суд постановил выплатить истцу 11 205 грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

На это решение может быть подана апелляционная жалоба.