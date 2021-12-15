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19:32 15.12.2021

Членство Украины в ЕС - вопрос времени, считает Стефанишина

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Членство Украины в ЕС - вопрос времени, считает Стефанишина

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Словении Янезом Яншей Декларации о поддержке европейской перспективы Украины приближает членство Украины в Европейском союзе, отмечает вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Украина уже становится неотъемлемой частью европейского пространства - готовится синхронизация наших электрических сетей в 2023 году, формируется общее авиационное пространство, ведется работа над "размытием" таможенных границ для бизнеса. Учитывая эти процессы, членство Украины в ЕС - это лишь вопрос времени, и такое понимание будет расти на Западе", - говорится в комментарии Стефанишиной, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, это уже седьмая Декларация о поддержке европейской перспективы, подписанная президентом Украины за год. "И это очень хороший сигнал, что Украина наконец-то начала практический диалог со странами ЕС о своем будущем членстве. Таким образом, мы шаг за шагом движемся к объединению европейских столиц и формированию консенсуса в ЕС вокруг этого вопроса", - отметила Стефанишина.

Как сообщалось, Зеленский и Янша в среду подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины, которая определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе. Декларация констатирует, что в соответствии со ст.49 Договора о ЕС Украина, как и любое европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в ст.2 Договора, и обязующееся им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдение всех условий и обязательств.

В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый Украиной в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне Зеленского и Янши фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы Украины.

Теги: #словения #ес #декларация #вице_премьер
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