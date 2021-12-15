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18:45 15.12.2021

Посольство США призвало предоставить помощь Наталье Стаценко и другим удерживаемым в ОРДЛО украинцам

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Посольство США призвало предоставить помощь Наталье Стаценко и другим удерживаемым в ОРДЛО украинцам

В посольстве США в Украине призвали обеспечить доступ к неотложной медицинской помощи для врача Натальи Стаценко, которую российские наемники задержали летом 2019 года в Донецке по обвинению в шпионаже и до сих пор удерживают в следственном изоляторе этого города.

"Доступ к неотложной медицинской помощи должны получить все задержанные, которые находятся в тяжелом состоянии, включая Наталью Стаценко, которая требует операции, чтобы спасти ее жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольства в среду.

Также в посольстве призвали освободить всех украинцев, удерживаемых в РФ и российскими наемниками. "В эту пору доброй воли наши сердца устремляются к сотням украинцев, несправедливо удерживаемых Россией и подконтрольными ей силами. Мы вместе с их семьями призываем к их немедленному освобождению", - говорится в сообщении.

13 декабря председатель правления общественной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук сообщила о начале акции "Рождество для врача Наталии Стаценко", которую призвала поддержать представителей международных организаций, парламентариев, чиновников и дипломатический корпус разных стран и всех людей доброй воли.

По ее словам, Стаценко, 1978 г.р., по специальности врач, была арестована в июле 2019 года в Донецке по обвинению в шпионаже из-за переписки с журналистом Станиславом Асеевым. Первые месяцы ее содержали в тюрьме "Изоляция", известной пытками и бесчеловечным обращением, а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. В последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником и прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию, а в заключении ее состояние здоровья ухудшилось.

В сентябре 2021 года Стаценко осмотрел врач и назначил ей на 25 октября срочную операцию, но руководство СИЗО отказалось доставить ее в больницу в связи с пандемией. 25 ноября ей отказали в изменении меры пресечения, что сделало срочную операцию невозможной и поставило ее жизнь под угрозу.

В начале года, 21 января, боевики сообщили о якобы помиловании и освобождении четырех женщин, в том числе и Стаценко, для передачи на подконтрольную украинскому правительству территорию, однако в тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что процесс передачи остановлен. В феврале вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что вопрос их передачи в рамках ТКГ не обсуждается.

Теги: #сша #ордло #удерживаемые
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