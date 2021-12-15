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18:19 15.12.2021

Зеленский, Макрон и Шольц призвали Россию возобновить конструктивную работу в Нормандском формате

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Зеленский, Макрон и Шольц призвали Россию возобновить конструктивную работу в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем дальнейшую работу в рамках Нормандского формата.

"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжать работу", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

"Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате", - указывается в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина не подвергается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – заявил он.

 

Теги: #нормандский_формат #зеленский #шольц #макрон
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