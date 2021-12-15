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18:06 15.12.2021

Италия запретила въезд гражданам Украины из-за COVID-19

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Италия запретила въезд гражданам Украины из-за COVID-19

Италия с 16 декабря запрещает необязательные поездки (в том числе с целью туризма) на свою территорию для граждан Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Согласно обновленным правилам пересечения границы с Итальянской Республикой, в связи с пандемией Covid-19 Украина с 16 декабря 2021 года отнесена к перечню стран списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма", - говорится в сообщении на сайте ресурса МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

Исключение составляют граждане Украины – владельцы вида на жительство в Италии, или те граждане, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии.

При въезде гражданам Украины из указанных категорий необходимо заполнить до прибытия он-лайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form, доступную по ссылке https://app.euplf.eu/; предъявить справку (сертификат) о негативном результате молекулярного тестирования (сделанный не более чем за 72 часа до приезда) или экспресс-тестирования на Covid-19 (сделанный не более чем за 24 часа до приезда); активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование для подтверждения негативного результата (молекулярный или экспресс-тест).

При этом запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14 дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватине.

Вышеупомянутые положения будут действовать до 31 января 2022 года.

Теги: #италия #covid_19 #запрет
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