Зеленский на встрече с Шольцем выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспектив Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду и поздравил его с избранием на должность, сообщается на сайте главы Украинского государства.
Как отмечается в сообщении, Зеленский пожелал Шольцу удачи и плодотворного сотрудничества новому коалиционному правительству Германии. "Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", - отметил президент.
При этом он выразил надежду, что новое немецкое правительство будет поддерживать европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.
Отдельное внимание на встрече Глава государства уделил вопросам энергетической безопасности. "Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", – подчеркнул Зеленский.
В ходе встречи было отмечено, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям.
Зеленский пригласил Шольца посетить Украину с визитом.