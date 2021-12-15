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18:02 15.12.2021

Зеленский на встрече с Шольцем выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспектив Украины

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Зеленский на встрече с Шольцем выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспектив Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе в среду и поздравил его с избранием на должность, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Как отмечается в сообщении, Зеленский пожелал Шольцу удачи и плодотворного сотрудничества новому коалиционному правительству Германии. "Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", - отметил президент.

При этом он выразил надежду, что новое немецкое правительство будет поддерживать европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Отдельное внимание на встрече Глава государства уделил вопросам энергетической безопасности. "Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи было отмечено, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям.

Зеленский пригласил Шольца посетить Украину с визитом.

Теги: #зеленский #шольц_олаф
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