Предложения реформировать украинскую адвокатуру на общих началах со странами "Восточного Партнерства" – не учитывают разницу в текущем состоянии - Изовитова

Инициативы Совета Европы по реформированию украинского законодательства об адвокатуре на тех же принципах, что и адвокатуры других стран «Восточного Партнерства» не учитывают разницу в текущем состоянии, истории развития и масштабах адвокатур в разных странах, сообщила глава Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова на заседании РАУ.

Она напомнила, что в рамках инициативы Совета Европы по реформированию адвокатуры, Украина попала в одну группу с Грузией, Арменией, Молдовой. Однако при формировании этой группы не было учтено, что в некоторых из этих стран количество адвокатов составляет около 1 тыс., в то время как в Украине – их почти 65 тыс.

"Этот проект "Восточного Партнерства" неравнозначен, согласитесь", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Вместе с тем, прорабатывая выводы европейских экспертов, представители украинской адвокатуры пытались узнать, какие европейские стандарты будут внедряться в рамках предложенного реформирования.

«Что такое европейские стандарты? Нам говорят: европейские стандарты – это законодательство любой европейской страны, Европейского Союза, Совета Европы, потому что стандартов европейских одинаковых нет», – рассказала глава РАУ.

Лидия Изовитова напомнила, что украинская адвокатура в современном состоянии развивалась на основе закона 2012 года, учитывающего выводы «Венецианской комиссии». При этом Украина является членом Совета Европы с 1994 года, а НААУ была создана на основе резолюции ПАСЕ в 1995 году.

«Таким образом, за 25 лет мы имеем право сказать, что наше законодательство об адвокатуре Украины является европейским стандартом», - подчеркнула она.

Лидия Изовитова также обратила внимание на то, что отдельные рекомендации, предоставленные Украине в рамках этого проекта, не учитывают действующие положения законодательства. В частности, это касается рекомендации по ограничению сроков пребывания на должностях в органах адвокатского самоуправления.

«Нам говорят: в Украине нет ограничений по сроку пребывания на должностях в органах самоуправления. У нас отдельная норма ограничений есть (5 лет - ред.) Для всех должно быть так: до трех лет, но количество раз – неограниченное. А вот для Украины – только один раз», – рассказала глава НААУ о рекомендациях.

Другие рекомендации, по ее словам, касаются финансирования дисциплинарных палат за счет взносов, а не средств, поступающих от сдачи экзаменов, а также недопустимости объединения дисциплинарных палат и квалификационных палат в одном юридическом лице.

"При том, что "Венецианская комиссия" сказала Украине, что это возможно", - подчеркнула Лидия Изовитова.