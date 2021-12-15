Зеленский и Макрон обсудили в Брюсселе двухстороннее сотрудничество, евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.

"Обсудили вопрос сотрудничества Украины и Франции с Эммануэлем Макроном. Я надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии Российской Федерации в Европе", - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский также обнародовал фото двусторонней встречи с Макроном.

Отдельно стороны обсудили дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины, в том числе курс на присоединение к НАТО, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Лидеры скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - указывается в сообщении.

Президенты также обсудили реализацию межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, которые были достигнуты при поддержке глав двух государств.