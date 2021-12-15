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17:40 15.12.2021

Митрополит Епифаний вручил Порошенко Крест за заслуги перед ПЦУ

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Митрополит Епифаний вручил Порошенко Крест за заслуги перед ПЦУ

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в благодарственном молебне по случаю третьей годовщины Объединительного Собора в Михайловском Златоверхом соборе.

Как сообщается на сайте политсилы в среду, предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил благодарность Порошенко за исторический вклад в становление и развитие Церкви и вручил политику церковную награду – Крест за заслуги перед ПЦУ.

Порошенко поблагодарил предстоятеля ПЦУ и призвал всех украинцев к объединению. "Я хочу призвать украинцев продолжить путь, который мы начали три года назад, когда сотни приходов присоединились к нашей Церкви и продолжают этот процесс. Это верное дело, это верный путь. Жизнь уже доказала, что Православная церковь Украины – это то, что объединит нашу страну, дарит украинцам духовную государственность", – подчеркнул он.

Лидер "Европейской солидарности" особо отметил важность молитвы во времена, когда есть угроза российского вторжения. "Нам нужна молитва нашей Церкви и нам нужно в первую очередь объединение общества. Это большая работа, которую делает ПЦУ, потому что она молится о объединении украинцев", – сказал Порошенко.

Объединительный собор украинских православных церквей, на котором Епифаний был избран предстоятелем ПЦУ, прошел 15 декабря 2018 года. В январе 2019 года Украинская православная церковь получила Томос об автокефалии, после этого Константинополь стал считать ПЦУ единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, существовавшей в составе Вселенского патриархата с Х века.

Теги: #епифаний #порошенко #награда
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