Торжества по случаю 30-летия дипотношений между Украиной и Израилем пройдут в четверг в Иерусалиме

В четверг, 16 декабря в Иерусалиме пройдут торжества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе Украино-Израильского инновационного саммита-2021.

«Завтра у нас состоится торжественное празднование 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Мероприятие пройдёт в Иерусалиме при поддержке мэра этого города и правительства Израиля», - сказал он.

Глава дипмиссии добавил: «Завтра украинский флаг будет реять над Иерусалимом, и мы поднимем бокалы со случаю круглой даты наших плодотворных и дружеских взаимоотношений».

Евгений Корнйчук также отметил, что к памятной дате появится ивритозычная версия сайта Украина.UA.

«Совместно с нашими коллегами и спонсорами мы подготовили ивритоязычную версию сайта Украина.UA – цифрового портала про нашу страну, которой интересуются потенциальные туристы, студенты, бизнес и инвесторы. Этот сайт постоянно обновляется и поддерживается правительством и МИД Украины, и иврит стал седьмым языком, на котором подаётся новейшая информация об Украине», - отметил он.