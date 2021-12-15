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17:03 15.12.2021

Кабмин перераспредил неизрасходованные средства для строительства жилья военным на закупку вооружения

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Кабмин перераспредил неизрасходованные средства для строительства жилья военным на закупку вооружения

Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины, на закупку вооружения и военной техники.

Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн с программы "строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".

В распоряжении отмечается, что по результатам анализа выполнения Министерством обороны Украины функций собственного строительства жилья для военнослужащих было выявлено невыполнение мер по причине невозможности застройщика выполнить условия договора. В связи с этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами для закупки вооружения и военной техники, в частности на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

Теги: #перераспределение #вооружение #средства
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