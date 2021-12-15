"Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече е с лидерами стран-участниц Европейского Союза и ассоциированных стран-партнеров в Брюсселе, организованной по инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы.

"В преддверии шестого саммита Восточного партнерства лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским Союзом. Глава Украинского государства подчеркнул, что "Ассоциированное трио" должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза", - сообщает пресс-служба главы государства.

Также Зеленский пригласил лидеров стран, которые еще официально не заключили двусторонние декларации о европейской перспективе Украины, присоединиться к этой инициативе.