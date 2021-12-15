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16:43 15.12.2021

Зеленский и премьер Словении подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины

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Зеленский и премьер Словении подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины, которая определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе,

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в среду, подписание состоялось в рамках участия Зеленского в саммите Восточного партнерства Совместная Декларация констатирует, что в соответствии со ст.49 Договора о ЕС Украина, как и любое европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в ст.2 Договора, и обязующееся им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдение всех условий и обязательств.

В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый Украиной в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне Зеленского и Янши фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы Украины.

Собеседники отметили положительную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.

Теги: #словения #декларация #украина
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