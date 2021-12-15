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16:18 15.12.2021

Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

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Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила о завершении ремонтных работ по маршруту "Лисичанск – Бахмут" (км 141+100 – км 155+100 дороги Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут).

Как отмечается в сообщении САД, участок протяженностью 14 км от города Лисичанск до границы с Донецкой областью был отремонтирован в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Дорожники уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, обустроили автобусные остановки, установили барьерное ограждение и направляющие столбики, расчистили придорожную полосу от кустарников и мелколесья, укрепили обочину. На участке уже установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Также там обустроили площадку для установления "Укртрасбезопасностью" передвижного габаритно-весового комплекса.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Валентина Рыбачука, до начала ремонта этот маршрут вызывал много нареканий: некоторые участки автодороги были поражены многочисленными ямами и наплывами.

Трасса Т-13-02 имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области. Аналогичные ремонтные работы также были проведены в Донецкой области.

Ранее в рамках программы "Большое Строительство" в Луганской области также был завершен ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км.

 

Теги: #большое_строительство #лисичанск #луганская_область
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