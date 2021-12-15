Народные депутаты собрали подписи под представлением в КС по поводу законопроекта Зеленского о множественном гражданстве

Представители межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" и члены фракции "Европейская солидарность" собрали необходимых 45 подписей под представлением в Конституционный суд по поводу инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о множественном гражданстве.

Фотокопии документа обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

"Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве, хотя в 4-й статье Конституции говорится о едином гражданстве в Украине. Поэтому считаю, что Конституционный суд должен объяснить, не противоречит ли это нашему основному закону", - написал Гончаренко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6368 о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США, а также пакет законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.