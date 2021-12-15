JYSK открывает четыре магазина в формате 3.0

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), открывает 16 декабря четыре магазина.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" CEO JYSK в Украине Евгений Иваница, три новых магазина JYSK откроются в ТЦ Blockbuster Mall в Киеве, Retail Park Bucha в Буче и ТЦ "Восторг" в Харькове. Еще одно открытие – перестроенный в формат 3.0 магазин JYSK в Днепре, ТЦ "МОСТ-Сити".

"Один из них – в ТЦ Blockbuster Mall в Киеве – особенный для компании, он является 1000-м магазином JYSK по всему миру в новом формате 3.0. Сеть JYSK в Украине насчитывает 85 физических магазинов, 42 из которых – в новом формате 3.0. Остальные магазины запланировано перестраивать в ближайшие годы", - пояснил Иваница.

По его словам, формат 3.0 введен в JYSK в 2017 году. Первые три магазина, перестроенные в новом формате, были в Дании, Польше и Швеции. Обновленный формат подразумевает светлый и просторный дизайн, более широкий ассортимент и более удобное для покупателя расположение товаров.

В формате 3.0 также есть специальные зоны-комнаты, оборудованные товарами JYSK, где каждый покупатель может найти готовые решения для интерьера, новые тренды и идеи сочетания той или иной мебели и декора.

По словам Иваницы, первым в Украине был перестроен под формат 3.0 столичный магазин в ТЦ "Украина" в марте 2019 года.

"Текущая стоимость перестройки магазина в новый формат превышает 5 млн грн. Усилия и инвестиции в новый формат оправдывают себя. Магазины в формате 3.0 не только уютнее, привлекательнее и удобнее, они пользуются большим спросом потребителя. За ноябрь 2021 года в магазинах JYSK формата 3.0 прирост выручки на 50% выше, чем в магазинах старого формата", - констатировал он.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c бизнес в 2004 году. По состоянию на 15 ноября 2021 года она представлена 85 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 3 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.